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Дальнее зарубежье 16.08.2020 11:20

Израильские средства ПРО перехватили две ракеты, пущенные из сектора Газа - военные

Израильский "Железный купол" - система ПРО - перехватил в районе города Сдерот в субботу вечером две ракеты, пущенные из сектора Газа боевиками движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба Израиля.

Местные СМИ отмечают, что пуск ракет связан с тем, что ВВС Израиля нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию Израиля воздушных баллонов с взрывчатыми и зажигательными веществами. Палестинцы также устраивали беспорядки у пограничного забора безопасности, бросая в него взрывные устройства и сжигая автопокрышки.

По сообщениям палестинских СМИ, в ходе беспорядков не менее пяти человек получили ранения, поскольку израильские солдаты применили против участников волнений боевые патроны и газовые гранаты.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, РАКЕТЫ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]