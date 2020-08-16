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Дальнее зарубежье 16.08.2020 12:20

США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией - спецпредставитель Трампа

США могут согласиться на то, чтобы сначала заключить новое соглашение по вопросам ядерных стратегических вооружений с Россией, хотя считают Китай угрозой, которую надо устранить "срочно", заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Это, я думаю, очень разумный подход, особенно потому, что мы, возможно, сможем договориться с Россией о чем-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошел и Китай", - сказал Биллингсли в телефонном интервью японскому изданию "Никкэй".

Он считает, что подписание нового договора по стратегическим наступательным вооружениям с Россией станет методом давления на "являющийся срочной угрозой" Китай.

Биллингсли отметил, что "это гибкий процесс", и отошел от требования, что должно быть одновременно заключено соглашение между Соединенными Штатами, Китаем и Россией.

"Наша концепция заключается в том, что можно вести двусторонние переговоры, как между США и Россией, так и между Соединенными Штатами и Китаем, до тех пор, пока этих переговоры в конечном итоге войдут в трехсторонние рамки", - сказал дипломат.

Он отметил, что Вашингтон намерен продолжить давление на Пекин с целью привлечь Китай к переговорам. В то же время, руководитель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, заявил ранее, что "если США скажут, что они готовы спуститься на китайский ядерный уровень, Китай будет рад принять участие в переговорах уже на следующий день", добавив, что "на самом деле мы знаем, что этого не произойдет".

Как сообщалось, Биллингсли заявил накануне, что делегация США на ближайших переговорах с РФ по стратегической стабильности будет крайне представительной и нацеленной на серьезный диалог.

"США направляют одну из самых представительных делегаций за все время. В нее вошли многие влиятельные генералы и адмиралы, а также сотрудники Пентагона и министерства энергетики", - написал он в своем микроблоге в "Твиттере".

По словам Биллингсли, это показывает, "насколько серьезно мы относимся к этому мероприятию". "Мы надеемся, что Россия отнесется к этому также, и проверим серьезность ее намерений", - добавил спецпредставитель.

Ранее в пятницу Госдеп США сообщил, что Биллингсли 17 августа прибудет в Вену для встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым по вопросам стратегической стабильности.

Ранее Рябков сообщил, что новый раунд консультаций России и США по вопросам стратегической стабильности пройдет в Вене 16-18 августа.

"Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоится 16-18 августа в Вене", - сказал Рябков "Интерфаксу".

Предыдущий раунд консультаций по вопросам стратегической стабильности состоялся 22 июня. Тогда делегации России и США во главе с Биллингсли и Рябковым обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Кроме того, в рамках стратегического диалога 27-30 июля в Вене состоялись заседания экспертных рабочих групп по ряду актуальных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями.

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Тэги: США, РОССИЯ, СНВ, СОГЛАШЕНИЕ


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