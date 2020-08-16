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Дальнее зарубежье 16.08.2020 13:39

США продолжат поиск стран, готовых разместить на своих территориях ракеты средней дальности - дипломат

США продолжат переговоры о развертывании ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которые сейчас разрабатываются, чтобы с азиатскими союзниками, включая Японию, противостоять "непосредственной угрозе" ядерного арсенала Китая, заявил в телефонном интервью японскому изданию "Никкэй" спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, Вашингтон намерен обсуждать в Азии "не только срочную угрозу, которую представляет Китай, но и вопросы защиты наших союзников".

Размещение РСМД наземного базирования в Азии станет инструментом повышения обороноспособности, в которых перед лицом "шантажа со стороны Китая" нуждаются азиатские государства, в том числе Япония.

Этой цели служат также ведущиеся в США разработки гиперзвукового оружия.

Соединенные Штаты в 2019 году вышли из Договора с Россией по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), мотивируя это тем, что российская сторона, якобы, его нарушала. Выход из договора позволил Вашингтону искать базы для размещения ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, РСМД, АЗИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]