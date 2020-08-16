Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 336

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 336, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 7 тыс. 597 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 249 человек. Выздоровели 1088, скончались от коронавирусной инфекции 17 человек.