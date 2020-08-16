В Армении за сутки выявлено почти 170 новых случаев коронавируса

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 168 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 41 тыс. 663, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались два пациента с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 1061 человек. "Из них 818 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 243 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 34 тыс. 584 человек (+100 за сутки).

За минувшие сутки в Армении сделан 1 тыс. 521 тест на COVID-19.