Предпосылок для скорого достижения договоренностей с США в сфере стратстабильности пока нет - Рябков

Пока нет предпосылок для достижения конкретных договоренностей с США в сфере стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы положительно оцениваем настрой американской стороны вести эту работу в таком ключе. Но настрой настроем, однако говорить о том, что есть предпосылки для скорого достижения той или иной договоренности, я бы не стал. Расхождения весьма значительны", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье в преддверии второго раунда российско-американских консультаций по стратегической стабильности в Вене.
По словам высокопоставленного дипломата, разногласия с США "касаются как содержательной стороны этих усилий, так и методики работы, а также, как вы понимаете, потенциального круга участников продолжения данной работы".
"По этим трем аспектам, главным на сегодняшний день, мы не видим готовности американской стороны учитывать наши логичные, объяснимые, понятные подходы, которые мы последовательно отрабатываем на протяжении всего этого времени", - сказал Рябков.
Он уточнил, что речь идет о всем комплексе вопросов, связанных с контролем вооружений. "По СНВ вообще нет никаких изменений", - отметил дипломат.
Однако, подчеркнул замминистра, "мы руки не опускаем, работу продолжаем, и паузы не затягиваем". "Но нет никакой гарантии, что сама по себе интенсивность этих встреч трансформируется в достижение того или иного прорыва", - сказал Рябков.
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