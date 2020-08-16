Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса - китайский ученый

Ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань сообщил, что Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавирусной инфекции.

Он заявил об этом в выступлении на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с COVID-19, отметив, что разработка вакцин в России идет очень высокими темпами.

По словам академика, Россия смогла добиться, что в стране смертность от связанных с вирусом заболеваний остается на низком уровне, в связи с этим в условиях пандемии российский опыт заслуживает изучения.

Конференция прошла в южной китайской провинции Гуандун, ее основными темами были обмен опытом по противодействию коронавирусу и углубление российско-китайского сотрудничества в области борьбы с пандемией.