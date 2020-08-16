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Регион 16.08.2020 16:38

Иран пересмотрит отношение к ОАЭ после их договоренности с Израилем о нормализации отношений, заявляют в Тегеране

После заключения Объединенными Арабскими Эмиратами соглашения с Израилем о нормализации отношений подход Тегерана к ОАЭ изменится, заявил в воскресенье начальник генштаба иранских ВС Мохаммад Багери.

"Подход Тегерана к ОАЭ изменится", - цитирует военачальника иранское телерадиокомпания IRIB.

Он подчеркнул: "Если что-то случится в регионе Персидского залива или же если нашей национальной безопасности будет нанесен ущерб, пусть даже незначительный, мы этого не потерпим и возложим ответственность на ОАЭ". Объявленное на прошлой неделе соглашение между ОАЭ и Израилем, посредником в котором выступил президент США Дональд Трамп, рассматривается как направленное на усиление оппозиции региональной власти Ирана.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ОАЭ, ИЗРАИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]