Иран пересмотрит отношение к ОАЭ после их договоренности с Израилем о нормализации отношений, заявляют в Тегеране

После заключения Объединенными Арабскими Эмиратами соглашения с Израилем о нормализации отношений подход Тегерана к ОАЭ изменится, заявил в воскресенье начальник генштаба иранских ВС Мохаммад Багери.

"Подход Тегерана к ОАЭ изменится", - цитирует военачальника иранское телерадиокомпания IRIB.

Он подчеркнул: "Если что-то случится в регионе Персидского залива или же если нашей национальной безопасности будет нанесен ущерб, пусть даже незначительный, мы этого не потерпим и возложим ответственность на ОАЭ". Объявленное на прошлой неделе соглашение между ОАЭ и Израилем, посредником в котором выступил президент США Дональд Трамп, рассматривается как направленное на усиление оппозиции региональной власти Ирана.