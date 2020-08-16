В Азербайджане за сутки выявлено 112 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 112 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34,219 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки выздоровели еще 178 человек с коронавирусом, общее число выздоровевших COVID-19 в Азербайджане достигло 31 тыс. 875 человек.

Новых фактов смерти от коронавируса зафиксировано не было (всего скончалось 506 человек).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1,838 тыс. человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5,712 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 831,755 тыс. теста на COVID-19.

А. Мамедов