В Азербайджане за сутки выявлено 112 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 112 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34,219 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
По данным ведомства, за сутки выздоровели еще 178 человек с коронавирусом, общее число выздоровевших COVID-19 в Азербайджане достигло 31 тыс. 875 человек.
Новых фактов смерти от коронавируса зафиксировано не было (всего скончалось 506 человек).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1,838 тыс. человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5,712 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 831,755 тыс. теста на COVID-19.
А. Мамедов
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