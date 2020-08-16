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СНГ 16.08.2020 18:30

Скончался внук Назарбаева Айсултан - СМИ

Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне, сообщают СМИ.

"Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой", - написал политолог Ербол Едилов в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным некоторых изданий, предварительная причина смерти - остановка сердца.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

В феврале этого года внук Назарбаева сообщил в соцсети, что просит политического убежища в Британии из-за давления, которое на него оказывает семья. Он также сообщил, что располагает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".

В октябре 2019 года Айсултан Назарбаев был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ВНУК, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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