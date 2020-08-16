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Дальнее зарубежье 16.08.2020 17:58

Тель-Авив призвал Бахрейн и Оман к нормализации отношений

Бахрейн и Оман могут стать следующими странами Персидского залива, которые последуют за Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и нормализуют отношения с Израилем, заявил в воскресенье израильский министр разведки Эли Коэн.

"Вслед за этим соглашением с ОАЭ последуют новые, как с большим количеством стран Персидского залива, так и с мусульманскими странами Африки", - заявил министр армейскому радио.

Он отметил: "Я думаю, что Бахрейн и Оман определенно стоят на повестке дня. Кроме того, по моей оценке, есть шанс, что уже в наступающем году будет заключено мирное соглашение со странами Африки, главным из которых является Судан", - сказал министр.

И Бахрейн, и Оман высоко оценили ранее заключенное ОАЭ соглашение с Израилем о нормализации отношений, хотя заявлений о планах последовать примеру ОАЭ не последовало.

В четверг Израиль и ОАЭ объявили, что нормализуют дипломатические отношения и установят новые широкие связи.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЗАЛИВ, СТРАНЫ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]