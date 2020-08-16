Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти.

"Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - сказал Лукашенко, выступая перед своими сторонниками на митинге на площади Независимости, перед Домом правительства, в воскресенье.

"Я стою как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций!" - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что не допустит перевыборов. "Нам предлагают новые выборы. Окунемся в это болото - не вылезем никогда. Нас хотят ослабить. Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы - а работать кто будет? Пойдем на новые выборы - погибнем. И этого хотят там, за границей", - подчеркнул он.