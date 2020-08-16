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СНГ 16.08.2020 19:45

Лукашенко отрицает фальсификацию выборов, считает, что на новые выборы пойдут "бандиты и урки"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти.

"Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - сказал Лукашенко, выступая перед своими сторонниками на митинге на площади Независимости, перед Домом правительства, в воскресенье.

"Я стою как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций!" - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что не допустит перевыборов. "Нам предлагают новые выборы. Окунемся в это болото - не вылезем никогда. Нас хотят ослабить. Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы - а работать кто будет? Пойдем на новые выборы - погибнем. И этого хотят там, за границей", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]