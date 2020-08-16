Трамп надеется на встречу с Путиным до президентских выборов в США - ТВ

Президент США Дональд Трамп заявил в своем окружении, что хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до ноябрьских президентских выборов, сообщил телеканал NBC со ссылками на четыре информированных источника.
Чиновники администрации изучают время и место возможной встречи, так, встреча могла бы пройти в Нью-Йорке в сентябре, отмечается в сообщении.
Цель саммита - совместно объявить о прогрессе в вопросах заключения нового соглашения по ограничению стратегических вооружений.
В качестве одного из вариантов рассматриваемых подписание лидерами двух стран плана дальнейших переговоров по продлению договора СНВ-3, срок действия которого истекает в следующем году, заявили три человека, знакомые с ходом переговоров.
Они отметили, что Трамп рассматривает саммит как возможность продемонстрировать, что он способен договариваться о соглашениях.
"Он хочет, чтобы это показало его способности к сделкам. Это просто большой спектакль",- сказал один из источников.
Представитель Белого дома заявил, что команда президента планирует провести больше встреч с мировыми лидерами в течение нескольких недель, предшествующих выборам.
Госдепартамент объявил в пятницу, что спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Вене в понедельник в рамках очередного раунда переговоров между США и Россией по соглашению о контроле над вооружениями.
После июньского раунда переговоров Биллингсли заявил, что США "оставляют все варианты на столе переговоров" о будущем договора, включая его продление, но, все же, подчеркнул, что США хотят привлечь Китай к новому соглашению.
Вместе с тем, накануне он заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США могут согласиться на то, чтобы сначала заключить новое соглашение по вопросам ядерных стратегических вооружений с Россией, хотя считают Китай угрозой, которую надо устранить "срочно".
"Это, я думаю, очень разумный подход, особенно потому, что мы, возможно, сможем договориться с Россией о чем-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошел и Китай", - сказал Биллингсли в телефонном интервью японскому изданию "Никкэй".
Он читает, что подписание нового договора по стратегическим наступательным вооружениям с Россией станет методом давления на "являющийся срочной угрозой" Китай.
Биллингсли отметил, что "это гибкий процесс", и отошел от требования, что должно быть одновременно заключено соглашение между Соединенными Штатами, Китаем и Россией.
"Наша концепция заключается в том, что можно вести двусторонние переговоры, как между США и Россией, так и между Соединенными Штатами и Китаем, до тех пор, пока этих переговоры в конечном итоге войдут в трехсторонние рамки", - сказал дипломат.
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