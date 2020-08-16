Лавров и Помпео обменялись мнениями по предложению Путина провести встречу стран-постоянных членов СБ ООН, Германии и Ирана - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре в воскресенье обсудили предложение президента России Владимира Путина провести встречу по иранскому вопросу с участием стран-постоянных членов СБ ООН, ФРГ и Ирана, сообщает сайт МИД РФ в воскресенье.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению Президента Российской Федерации В.В.Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что с российской стороны была подтверждена полная поддержка резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

"Лавров подчеркнул, что заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

"Обсужден также график двусторонних контактов на ближайшую перспективу", - подчеркнули в МИД.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.