Минск продемонстрировал, что принцип взаимоподдержки украинского и белорусского народов для него ничего не стоит - Офис Зеленского

Руководство Белоруссии продемонстрировало пренебрежение принципом взаимопомощи и исторической близости украинского и белорусского народов, освободив задержанных под Минском бойцов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", заявляют в Офисе президента Украины.
"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот самый выбор государства, который абсолютно точно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", - говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье.
Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти идентифицировали как членов ЧВК "Вагнер" и подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.
Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны против правительственных войск, а 9 из них являются украинскими гражданами. Офис генпрокурора Украины сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). 12 августа Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о выдаче 28 человек из ЧВК "Вагнер".
Перед этим, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК. 6 августа Лукашенко пригласил в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными. 9 августа он заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск.
14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что задержанных в Белоруссии граждан России вернули на родину. Вернулись 32 из 33 человек.
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