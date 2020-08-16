Турция буровыми работами в восточном Средиземноморье подрывает усилия по деэскалации - Боррель

Возобновление Турцией буровых работ близ берегов Кипра угрожает безопасности в восточном Средиземноморье, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Сегодняшнее объявление Турцией о возобновлении буровых работ судном Yavuz в морской зоне, делимитированной Кипром и Египтом, к сожалению, усиливает напряженность и угрожает безопасности в восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.
По его словам, этот шаг "подрывает усилия по возобновлению диалога и переговоров, а также по немедленной деэскалации, что является единственным путем к стабильности и надежным решениям, как было подтверждено министрами иностранных дел ЕС в минувшую пятницу (на видеоконференции глав МИД стран ЕС - ИФ)".
"Я призываю турецкие власти немедленно прекратить эту деятельность и полностью и добросовестно вступить в широкий диалог с Европейским союзом", - заявил Боррель.
14 августа министры иностранных дел стран ЕС обсудили в ходе видеоконференции ситуацию в восточном Средиземноморье. Они подтвердили полную солидарность Евросоюза с Грецией и Кипром. В то же время главы МИД отметили, что "серьезное ухудшение отношений с Турцией имеет далеко идущие стратегические последствия для всего ЕС далеко за пределами восточного Средиземноморья".
Министры указали на то, что "недавняя военно-морская мобилизация Турции не способствует поиску каких-либо решений". Напротив, создается повышенный риск опасных инцидентов. Немедленная деэскалация со стороны Турции имеет решающее значение, говорится в итоговом документе видеоконференции.
Главы МИД стран ЕС напомнили о "значении, которое они придают отношениям с Турцией". Они подчеркнули, что вопросы, связанные с делимитацией морских границ и эксплуатацией соответствующих ресурсов, могут быть решены только путем диалога и переговоров в соответствии с международным правом и принципом добрососедских отношений, а не посредством односторонних действий и мобилизация военно-морских сил.
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