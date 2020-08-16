Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - напарник Хэмилтона по Mercedes финн Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, финишировал 12-м.
Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете чемпионата.
Для Хэмилтона это попадание на подиум стало 156-м в карьере в "Формуле-1", по этому показателю он превзошел семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера (155).
Хэмилтон - действующий и шестикратный чемпион мира.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Транспортировка нефти по БТД в январе-июле сократилась на 11%
Нефть дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+, Brent - $45,2 за баррель
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Казахстан с 17 августа поэтапно ослабляет карантин по коронавирусу
ЕС поддерживает требования протестующих в Белоруссии - Боррель
Всеобщие выборы в Новой Зеландии перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции - премьер
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessPartner – новое предложение от AccessBank для бизнес клиентов
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии