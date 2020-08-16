Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - напарник Хэмилтона по Mercedes финн Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, финишировал 12-м.

Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете чемпионата.

Для Хэмилтона это попадание на подиум стало 156-м в карьере в "Формуле-1", по этому показателю он превзошел семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера (155).

Хэмилтон - действующий и шестикратный чемпион мира.