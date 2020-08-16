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Спорт 16.08.2020 23:08

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1" и превзошел Шумахера по подиумам

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - напарник Хэмилтона по Mercedes финн Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, финишировал 12-м.

Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете чемпионата.

Для Хэмилтона это попадание на подиум стало 156-м в карьере в "Формуле-1", по этому показателю он превзошел семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера (155).

Хэмилтон - действующий и шестикратный чемпион мира.

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Тэги: ИСПАНИЯ, АВТОСПОРТ, F1, РЕЗУЛЬТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]