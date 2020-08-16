США хотели бы подписать с Россией соглашение по СНВ на территории Америки - помощник Трампа

В Вашингтоне надеются, что президент России Владимир Путин посетит США для подписания соглашения по ограничению стратегических вооружений, заявил помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

"Нам бы хотелось, чтобы президент Путин приехал сюда в определенный момент", - сказал он в эфире телеканала NBC.

По его словам, в ходе визита можно было бы "подписать прекрасное соглашение по вооружениям".

О`Брайен сказал, что Вашингтон хотел бы улучшить отношения с Москвой.

Ранее телеканал сообщил, что Трамп заявил в своем окружении, что хотел бы встретиться с Путиным до ноябрьских президентских выборов. Чиновники администрации изучают время и место возможной встречи, так, встреча могла бы пройти в Нью-Йорке в сентябре, отмечается в сообщении.

Цель саммита - совместно объявить о прогрессе в вопросах заключения нового соглашения по ограничению стратегических вооружений.

В то же время, О`Брайен опроверг это сообщение, заявив, что "встречи с Путиным до выборов не будет".