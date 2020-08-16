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Дальнее зарубежье 16.08.2020 22:39

США хотели бы подписать с Россией соглашение по СНВ на территории Америки - помощник Трампа

В Вашингтоне надеются, что президент России Владимир Путин посетит США для подписания соглашения по ограничению стратегических вооружений, заявил помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

"Нам бы хотелось, чтобы президент Путин приехал сюда в определенный момент", - сказал он в эфире телеканала NBC.

По его словам, в ходе визита можно было бы "подписать прекрасное соглашение по вооружениям".

О`Брайен сказал, что Вашингтон хотел бы улучшить отношения с Москвой.

Ранее телеканал сообщил, что Трамп заявил в своем окружении, что хотел бы встретиться с Путиным до ноябрьских президентских выборов. Чиновники администрации изучают время и место возможной встречи, так, встреча могла бы пройти в Нью-Йорке в сентябре, отмечается в сообщении.

Цель саммита - совместно объявить о прогрессе в вопросах заключения нового соглашения по ограничению стратегических вооружений.

В то же время, О`Брайен опроверг это сообщение, заявив, что "встречи с Путиным до выборов не будет".

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Тэги: США, ПУТИН, СНВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]