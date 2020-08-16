Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Дарига Назарбаева - подтвердила смерть своего сына Айсултана.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - прокомментировала Назарбаева.

Ее комментарий опубликован на сайте фонда Нурсултана Назарбаева.

О кончине внука первого президента Казахстана в воскресенье в своем телеграмм-канале написал политолог Ербол Едилов.

"Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой", - написал он.

По данным некоторых изданий, предварительная причина смерти - остановка сердца.

30 -летний Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

В феврале этого года внук Назарбаева сообщил в соцсети, что просит политического убежища в Британии из-за давления, которое на него оказывает семья. Он также сообщил, что располагает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".

В октябре 2019 года Айсултан Назарбаев был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.