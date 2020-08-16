Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Дарига Назарбаева - подтвердила смерть своего сына Айсултана.
"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - прокомментировала Назарбаева.
Ее комментарий опубликован на сайте фонда Нурсултана Назарбаева.
О кончине внука первого президента Казахстана в воскресенье в своем телеграмм-канале написал политолог Ербол Едилов.
"Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой", - написал он.
По данным некоторых изданий, предварительная причина смерти - остановка сердца.
30 -летний Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.
В феврале этого года внук Назарбаева сообщил в соцсети, что просит политического убежища в Британии из-за давления, которое на него оказывает семья. Он также сообщил, что располагает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".
В октябре 2019 года Айсултан Назарбаев был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник
Армения незаконно заселяет оккупированные территории Азербайджана – МИД
Микробизнесу в Азербайджане оказана дополнительная финпомощь из-за COVID-19 в размере 12,3 млн манатов
КТК во II кв. выплатил около $327 млн в счет погашения долга перед акционерами
Власти Гонконга ухудшили прогноз экономики на 2020 г. после падения ВВП на 9% во II кв
В Азербайджане за сутки выявлено 112 новых случаев COVID-19
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса - китайский ученый
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21,4 млн, число жертв 770 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessPartner – новое предложение от AccessBank для бизнес клиентов
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии