БСК будет решать сырьевую проблему, примет компромиссное решение в связи с конфликтом на Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) займется поиском компромисса в решении сырьевой проблемы, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель генерального директора предприятия Рустем Басыров.

"Ситуация очень, очень непростая, все в сложном положении, естественно, идут консультации, идет работа, идет выработка решений дальнейших. Процесс очень тяжелый, мы, все стороны, будем работать над тем, как дальше нам выходить из сложившейся ситуации и как решать проблему сырья для завода", - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Поволжье", будет ли компанией взята "пауза" на воскресенье, он ответил: "Безусловно".

Басыров также заявил, что БСК, которая почти наполовину находится в собственности государства, примет "то решение государственных органов и власти, которое будет принято".

3 августа БСК приступила к вырубке леса на горе Куштау для геологоразведки на месторождении известняка (сырья для производства соды). Появление техники и начало вырубки леса вызвали протесты местных жителей. Активисты, разбившие у подножия горы палаточный лагерь, не пускали тяжелую технику. 15 августа лагерь выступающих против разработки горы был разрушен, компания начала строить забор вокруг площадки из металлической сетки и колючей проволоки.

Порядка 80 человек были доставлены в отдел полиции. В воскресенье противостояние работников компании и приехавших на экологический субботник местных жителей продолжилось, протестующие сломали забор, построили баррикады.

Вечером на Куштау приехал глава Башкирии Радий Хабиров, заявивший, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны конфликта. Он сказал, что компания уберет технику с горы и попросил активистов покинуть лагерь.

АО "Сырьевая компания" (входит в АО "Башкирская содовая компания") получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывает начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. Компания уже несколько лет ведет поиск альтернативных месторождений. БСК настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает только месторождение Торатау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории. Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям содовой компании.

Хабиров заявлял, что, в отличие от имеющих охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау, Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты активистов.

БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, отечественные потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, заявлял ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Основными акционерами БСК являются "Башкирская химия" (57,18%) и республиканское государственное АО "Региональный фонд" (38,28%).

В СПЧ при главе Башкирии ранее отмечали рост протестной активности в связи с начатой БСК вырубкой леса на горе Куштау и призывали предприятие к диалогу с общественниками. Члены СПЧ заявляли, что участие в конфликте "разного рода негосударственных бизнес-структур и иных формирований неясного происхождения" недопустимо, и рекомендовали БСК привлекать сотрудников частной охраны только для охраны имущества компании, не допуская применения физической силы в отношении активистов.