СМИ сообщают о задержаниях на акции протеста в Минске

Белорусские СМИ сообщают о первых задержаниях силовиками участников акции протеста в Минске в воскресенье.

"Первые задержания. Около ГУМа из белого микроавтобуса без номеров выскочили правоохранители в цивильном и схватили несколько человек, затащили в микроавтобус. Толпа возмущена", - сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Как сообщалось, на седьмой день после президентских выборов в Минске проходит наиболее многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. В акции, по оценкам СМИ, принимает участие несколько сотен тысяч человек, она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.