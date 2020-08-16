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СНГ 16.08.2020 23:43

СМИ сообщают о задержаниях на акции протеста в Минске

Белорусские СМИ сообщают о первых задержаниях силовиками участников акции протеста в Минске в воскресенье.

"Первые задержания. Около ГУМа из белого микроавтобуса без номеров выскочили правоохранители в цивильном и схватили несколько человек, затащили в микроавтобус. Толпа возмущена", - сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Как сообщалось, на седьмой день после президентских выборов в Минске проходит наиболее многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. В акции, по оценкам СМИ, принимает участие несколько сотен тысяч человек, она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТ, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]