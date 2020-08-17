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Дальнее зарубежье 17.08.2020 08:59

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс. - университет Хопкинса

В США число скончавшихся от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний достигло 170 тыс. 019 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса (по состоянию на 04:30 ).

С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 5,4 млн случаев заражения, излечились 1,8 млн человек.

Всего в мире, по данным университета, на 04:30 насчитывается 21,59 млн инфицированных COVID-19 при 773 тыс. летальных исходов.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]