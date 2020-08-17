Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс. - университет Хопкинса

В США число скончавшихся от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний достигло 170 тыс. 019 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса (по состоянию на 04:30 ).

С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 5,4 млн случаев заражения, излечились 1,8 млн человек.

Всего в мире, по данным университета, на 04:30 насчитывается 21,59 млн инфицированных COVID-19 при 773 тыс. летальных исходов.