Всеобщие выборы в Новой Зеландии перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции - премьер

Правительство Новой Зеландии приняло решение о переносе на один месяц начало всеобщих выборов из-за неожиданной вспышки коронавирусной инфекции в городе Окленде, заявила премьер-министр страны Джастина Арден.

"В конечном счете, 17 октября (...) - это дает партиям достаточно времени для планирования различных условий, в которых мы будем вести предвыборную кампанию", - сказал Ардерн журналистам на пресс-конференции.

Она отметила: "Мы все в одной лодке. Мы все ведем кампанию в одной и той же среде".

Изначально выборы были назначены на 19 сентября. Новозеландский закон требует, чтобы они были проведены до 21 ноября. Предварительное голосование теперь начнется в стране 3 октября.

Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс, призывавший к отсрочке, заявил, что "здравый смысл возобладал".