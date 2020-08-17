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Дальнее зарубежье 17.08.2020 09:10

Всеобщие выборы в Новой Зеландии перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции - премьер

Правительство Новой Зеландии приняло решение о переносе на один месяц начало всеобщих выборов из-за неожиданной вспышки коронавирусной инфекции в городе Окленде, заявила премьер-министр страны Джастина Арден.

"В конечном счете, 17 октября (...) - это дает партиям достаточно времени для планирования различных условий, в которых мы будем вести предвыборную кампанию", - сказал Ардерн журналистам на пресс-конференции.

Она отметила: "Мы все в одной лодке. Мы все ведем кампанию в одной и той же среде".

Изначально выборы были назначены на 19 сентября. Новозеландский закон требует, чтобы они были проведены до 21 ноября. Предварительное голосование теперь начнется в стране 3 октября.

Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс, призывавший к отсрочке, заявил, что "здравый смысл возобладал".

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ВЫБОРЫ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]