Казахстан с 17 августа поэтапно ослабляет карантин по коронавирусу

Государственная комиссии под председательством премьера Казахстана Аскара Мамина приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер, введенных в стране с 5 июля.

"Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер с 17 августа текущего года", - сообщила пресс-служба правительства.

"Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 17 августа возобновят работу во всех регионах: трогово-развлекательные центры, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 кв. м на одного посетителя); салоны красоты, парикмахерские, СПА центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 кв. м на одного посетителя по предварительной записи); фитнес центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 кв. м на одного посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 кв. м на одного посетителя)", - говорится в сообщении.

Также возобновят деятельность детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы - не более 5 человек, по записи); дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек); аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).

Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников.

Также с 17 августа в Казахстане будут разрешены индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более пяти человек) и спортивные тренировки для национальных сборных.

Будет возобновлено движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

Между тем, будет сохранен запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому.

По-прежнему под запретом будет работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых.

Запрещена также деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов.

Сохранен запрет на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; религиозных объектов; передвижение пригородных пассажирских поездов, электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов, микроавтобусов.

"На выходные дни будут сохранены ограничительные меры", - отмечается в сообщении.

"Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности", - сказал Мамин в ходе заседания госкомиссии.

Кроме того, Казахстан с 17 августа поэтапно возобновляет полеты пассажирских авиалайнеров в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Россию.

Соответствующее решение 11 августа приняла межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической обстановки согласно карте ВОЗ.

Вместе с тем, по сообщению ведомства, договоренность Казахстана с авиационными властями указанных стран является "предварительной".

"Указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование)", - заявили в пресс-службе.

"При этом, для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны", - говорится в сообщении.

Число рейсов будет определяться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

В Казахстане из-за ухудшения ситуации с COVID-19 с 5 июля был введен двухнедельный карантин, который позже был продлен до 2 августа, затем еще на две недели.