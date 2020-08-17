Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 августа ЦБА установил 2,0156 манат/1EUR (14 августа - 2,0083 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 августа ЦБА сохранил 0,0233 манат/1RUB.

Н.Аббасова