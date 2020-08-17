Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0083 RUR   0.0233 GBR   2.2201 TRY   0.2315

Цена на нефть

14.08   $/bbl WTI 42.01 -0.23 Brent 44.80 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 17.08.2020 09:40

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21,6 млн, число жертв - 750 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 09:00 понедельника достигло 21 млн 672 тыс. 186 человек, увеличившись за сутки на 212 тыс. 487, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро воскресенья этот показатель составлял 376 тыс. 601.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило775 тыс. 244 против 771 тыс. 063 по состоянию на утро воскресенья.

В Соединенных Штатах на 09:00 понедельника суммарно выявлено 5 млн 403 тыс. 213 заболевших, рост за сутки - 42 тыс. 048, скончался 170 тыс. 048, что на 567 человек больше, чем на утро воскресенья, излечились 1,83 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 3 млн 340 тыс. 197, это на 23 тыс. 128 превышает показатель утра воскресенья, скончались 107 тыс. 852 человека, рост за сутки на - 620, вылечены 2,65 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 млн 647 тыс. 662 (рост на сутки - 57 тыс. 710), число летальных исходов - 50 тыс. 921 (рост - на 941), поправились 1,9 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 56 тыс. 757 человек, заразились 522 тыс. 162.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 99,2. В США на 1 млн населения скончались 523 человек, Бразилии - 507, Индии - 37, Мексике - 440.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21,4 млн, число жертв 770 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21 млн, число жертв - 764 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20,9 млн, число жертв - 755 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20,6 млн, число жертв - 749 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20,2 млн, жертв - 740 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20 млн, число жертв - 736 тыс. - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]