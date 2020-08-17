Транспортировка нефти по БТД в январе-июле сократилась на 11%

Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-июле 2020 года составил 16 млн 745,3 тыс. тонн, что на 11% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В январе-июле 2020 года по нефтепроводу БТД прокачано 16 млн 745,3 тыс. тонн нефти, что составляет 79,8% от общего объема нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам Азербайджана за отчетный период», - отметили в комитете.

По данным ведомства, прокачка транзитной нефти в январе-июле 2020 года по нефтепроводу БТД составила 2 млн 418,8 тыс. тонн (спад на 11,3% по сравнению с показателем января-июля 2019 года).

Как сообщалось, в 2019 года по трубопроводу БТД было транспортировано 31 млн 135,1 тыс. тонн нефти, в том числе транзитной нефти – 4 млн 475 тыс. тонн.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, казахстанской и российской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова