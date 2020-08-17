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Финансы 17.08.2020 14:03

ЦБ Китая влил $101 млрд в банковскую систему в рамках MLF

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в ликвидность в банковскую систему в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), при этом сохранив неизменной ставку по однолетним кредитам.

Как сообщается в пресс-релизе НБК, регулятор влил 700 млрд юаней ($101 млрд) в банковскую систему в рамках данной программы.

Ставка по однолетним кредитам была оставлена на отметке 2,95% годовых четвертый месяц подряд.

Последний раз он менял ее в апреле: тогда ставка была снижена до 2,95% с 3,15% годовых. Нынешний уровень ставки является минимальным с момента запуска MLF в сентябре 2014 года.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Механизм среднесрочного кредитования был запущен в Китае в 2014 году в целях обеспечения ликвидности банков. В рамках MLF банки могут получить денежные средства от НБК под залог ценных бумаг.

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Тэги: КИТАЙ, ЦЕНТРОБАНК, КРЕДИТЫ, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]