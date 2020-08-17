Aviasales пригрозила авиакомпаниям санкциями за навязывание допуслуг при продаже билетов

Aviasales с 1 сентября запрещает авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов дополнительные платные услуги.
"Участились случаи, когда авиакомпании добавляют опции (выбор места, страховка, багаж, питание - ИФ) без согласия покупателя, из-за чего стоимость заказа существенно увеличивается, в отдельных случаях в 1,5-2 раза. Это приводит к тому, что невнимательные или неопытные пользователи переплачивают авиакомпаниям за услуги, которые им фактически не нужны", - говорится в сообщении сервиса.
Навязывание платных услуг недопустимо, считают в Aviasales. Поэтому перевозчиков, которые продолжат такую практику, ждут санкции.
"Авиакомпании, которые не изменят несправедливый алгоритм кросс-продаж и продолжат без согласия пользователя добавлять к заказу платные услуги, с 1 сентября будут помечены специальным значком. Кроме того, предложения таких перевозчиков будут пессимизированы в выдаче Aviasales. Для них будет невозможен прямой переход с кнопки "купить", - сообщил сервис.
Какие именно авиакомпании навязывают свои платные услуги, в сообщении не уточняется. По данным источника "Интерфакса", речь идет о большинстве крупных российских перевозчиков - не злоупотребляют доверием пользователей единицы: "Уральские авиалинии" , "Аврора", "ИрАэро", "Ангара". Санкции грозят перевозчикам падением продаж через сервис в 3-4 раза, добавил источник, знакомый с текстом письма, которое Aviasales разослал в понедельник.
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