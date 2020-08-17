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Транспорт и связь 17.08.2020 14:17

Aviasales пригрозила авиакомпаниям санкциями за навязывание допуслуг при продаже билетов

Aviasales с 1 сентября запрещает авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов дополнительные платные услуги.

"Участились случаи, когда авиакомпании добавляют опции (выбор места, страховка, багаж, питание - ИФ) без согласия покупателя, из-за чего стоимость заказа существенно увеличивается, в отдельных случаях в 1,5-2 раза. Это приводит к тому, что невнимательные или неопытные пользователи переплачивают авиакомпаниям за услуги, которые им фактически не нужны", - говорится в сообщении сервиса.

Навязывание платных услуг недопустимо, считают в Aviasales. Поэтому перевозчиков, которые продолжат такую практику, ждут санкции.

"Авиакомпании, которые не изменят несправедливый алгоритм кросс-продаж и продолжат без согласия пользователя добавлять к заказу платные услуги, с 1 сентября будут помечены специальным значком. Кроме того, предложения таких перевозчиков будут пессимизированы в выдаче Aviasales. Для них будет невозможен прямой переход с кнопки "купить", - сообщил сервис.

Какие именно авиакомпании навязывают свои платные услуги, в сообщении не уточняется. По данным источника "Интерфакса", речь идет о большинстве крупных российских перевозчиков - не злоупотребляют доверием пользователей единицы: "Уральские авиалинии" , "Аврора", "ИрАэро", "Ангара". Санкции грозят перевозчикам падением продаж через сервис в 3-4 раза, добавил источник, знакомый с текстом письма, которое Aviasales разослал в понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВИАБИЛЕТЫ, ПРОДАЖИ, СЕРВИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]