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Здравоохранение 17.08.2020 14:27

Более 100 тыс. британцев готовы принять участие в тестировании вакцин от COVID-19

Свыше 100 тыс. человек за последний месяц выразили готовность принять участие в Великобритании в испытаниях вакцин от коронавируса COVID-19, пишет в понедельник The Independent.

Власти теперь планируют найти еще как можно больше добровольцев в ближайшие месяцы, чтобы в октябре начать масштабные испытания препаратов.

При этом медики призывают британцев активно участвовать в этом проекте. Особенно их интересуют добровольцы старше 65 лет, а также - люди африканского и азиатского происхождения.

В Великобритании сразу несколько компаний ведут работу над вакциной, и в ближайшие месяцы как раз планируют проводить широкомасштабные испытания. Именно поэтому власти страны призывают сограждан согласиться на участие в тесте вакцин.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВАКЦИНА, ДОБРОВОЛЬЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]