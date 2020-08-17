Более 100 тыс. британцев готовы принять участие в тестировании вакцин от COVID-19

Свыше 100 тыс. человек за последний месяц выразили готовность принять участие в Великобритании в испытаниях вакцин от коронавируса COVID-19, пишет в понедельник The Independent.
Власти теперь планируют найти еще как можно больше добровольцев в ближайшие месяцы, чтобы в октябре начать масштабные испытания препаратов.
При этом медики призывают британцев активно участвовать в этом проекте. Особенно их интересуют добровольцы старше 65 лет, а также - люди африканского и азиатского происхождения.
В Великобритании сразу несколько компаний ведут работу над вакциной, и в ближайшие месяцы как раз планируют проводить широкомасштабные испытания. Именно поэтому власти страны призывают сограждан согласиться на участие в тесте вакцин.
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