Мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом

Мэр курорта Анталья в Турции Мухиттин Беджек госпитализирован в связи с положительным тестом на коронавирус.
"Результат моего теста оказался положительным. Сейчас я чувствую себя хорошо, настроение на высоте. Я на изоляции в госпитале", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Мэр призвал всех соблюдать меры безопасности - носить маски и поддерживать социальную дистанцию.
Всего в Турции по состоянию на понедельник зафиксировано 249 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 6 тыс. человек умерли.
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