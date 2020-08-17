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Туризм 17.08.2020 13:43

Мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом

Мэр курорта Анталья в Турции Мухиттин Беджек госпитализирован в связи с положительным тестом на коронавирус.

"Результат моего теста оказался положительным. Сейчас я чувствую себя хорошо, настроение на высоте. Я на изоляции в госпитале", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Мэр призвал всех соблюдать меры безопасности - носить маски и поддерживать социальную дистанцию.

Всего в Турции по состоянию на понедельник зафиксировано 249 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 6 тыс. человек умерли.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, МЭР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]