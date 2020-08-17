Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили Ливию, Сирию и безопасность российских туристов

В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была затронута ситуация в Ливии, Сирии и необходимость обеспечения эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских туристов, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.
"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "обсуждена ситуация в Сирии с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом". "Условлено о дальнейшей координации в интересах выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, прежде всего, принятого в Москве 5 марта с.г. дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму 2018 г.", - информирует пресс-служба.
Затронуты другие актуальные международные вопросы, в частности ближневосточное урегулирование, говорится в сообщении.
Кроме того, рассмотрены некоторые темы двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей.
"С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции - Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан", - сказано в сообщении.
В нем подчеркивается, что "в этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания".
В ходе разговора было "условлено о продолжении контактов на различных уровнях".
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