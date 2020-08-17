Генпрокуратура Белоруссии перенаправляет в СК заявления с требованиями возбудить дела по фактам превышения силовиками полномочий

Генеральная прокуратура Белоруссии перенаправляет в Следственный комитет заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

"В Генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом, данные заявления направляются в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решений по существу", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В ведомстве заявили, что "по каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка".

"Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", - подчеркнули там.

Кроме того, продолжили в Генпрокуратуре в ведомство обращаются граждане, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе.

"Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены", - заявили там.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Было задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.