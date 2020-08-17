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ТЭК 17.08.2020 14:33

Заседание JMMC ОПЕК+ состоится 19 августа в режиме видеоконференции

Очередное заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, которое первоначально планировалось на 18 августа, состоится 19 августа в режиме видеоконференции, сообщает департамент PR и информации ОПЕК.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что никаких предложений по изменению условий сделки ОПЕК+ нет. "На мой взгляд, все должно пройти штатно, мы должны ещё раз оценить исполнение соглашения за июль, подтвердить, что в августе более смягченные квоты вступили в силу, и все страны и компании исполняют это", - сказал он.

"Никаких других резких движений, предложений нет. Идём в графике, планово. И это правильно, долгосрочное планирование позволяет говорить, что были приняты правильные решения, сегодня рынок более-менее стабилен", - добавил российский министр.

Сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, предполагала сокращение производства в мае-июне на 9,7 млн б/с (на 23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

Позднее было принято решение о продлении ограничений в 9,7 млн б/с еще и на июль. С августа страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 2 млн б/с. Страны, которые не полностью исполняли соглашение, должны будут компенсировать эту "недосдачу" в августе и сентябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК+, JMMC, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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