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Дальнее зарубежье 17.08.2020 14:35

Самолет США нанес удар по блокпосту сирийских военных, есть жертвы

Один сирийский военнослужащий погиб и двое получили ранения в результате удара самолета ВВС США по блокпосту вооруженных сил на северо-востоке республики.

Сирийское информационное агентство САНА сообщило в понедельник, что удар был нанесен после того, как военнослужащие сирийской армии в местечке Телль-Захабе к юго-востоку от города Эль-Камышлы отказались пропустить патруль американских военных.

Раненых военных доставили в госпиталь в Эль-Камышлы для оказания медицинской помощь.

Возглавляемая США международная антиигиловская коалиция действует в ряде районов на северо-востоке Сирии. Дамаск расценивает присутствие военных этой коалиции в Сирии как незаконное.

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Тэги: СИРИЯ, США, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]