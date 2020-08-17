Самолет США нанес удар по блокпосту сирийских военных, есть жертвы

Один сирийский военнослужащий погиб и двое получили ранения в результате удара самолета ВВС США по блокпосту вооруженных сил на северо-востоке республики.
Сирийское информационное агентство САНА сообщило в понедельник, что удар был нанесен после того, как военнослужащие сирийской армии в местечке Телль-Захабе к юго-востоку от города Эль-Камышлы отказались пропустить патруль американских военных.
Раненых военных доставили в госпиталь в Эль-Камышлы для оказания медицинской помощь.
Возглавляемая США международная антиигиловская коалиция действует в ряде районов на северо-востоке Сирии. Дамаск расценивает присутствие военных этой коалиции в Сирии как незаконное.
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