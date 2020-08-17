В Осло арестовали норвежца за передачу информации иностранному государству

Норвежская контрразведка сообщила об аресте в Осло гражданина Норвегии, обвиняемого в передаче секретной информации иностранному государству, сообщает Associated Press.
Арест был произведен еще в субботу, однако СМИ узнали о нем лишь в понедельник.
В норвежских спецслужбах отметили, что действия арестованного "могут нанести вред фундаментальным интересам нашей страны".
В правоохранительных органах имя задержанного не называют. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Также не сообщается, какой стране он передавал информацию.
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