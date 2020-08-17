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Дальнее зарубежье 17.08.2020 14:42

В Осло арестовали норвежца за передачу информации иностранному государству

Норвежская контрразведка сообщила об аресте в Осло гражданина Норвегии, обвиняемого в передаче секретной информации иностранному государству, сообщает Associated Press.

Арест был произведен еще в субботу, однако СМИ узнали о нем лишь в понедельник.

В норвежских спецслужбах отметили, что действия арестованного "могут нанести вред фундаментальным интересам нашей страны".

В правоохранительных органах имя задержанного не называют. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также не сообщается, какой стране он передавал информацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НОРВЕГИЯ, ШПИОНАЖ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]