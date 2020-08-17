Изоляция не эффективна в борьбе с коронавирусом - инфекционист

Бывший главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев считает, что строгая изоляция в России не привела к значимому снижению распространения коронавируса, поэтому нужно или ждать появления эффективной вакцины или смириться с тем, что придется жить с вирусом.

"Мы видим, что госпитализация сокращается. Количество зараженных уменьшается, но очень медленно. Это является проблемой. Как можно бороться? Строгая изоляция - проходили, видим, что достичь положительного результата, элиминации вируса не удается", - сказал Малышев на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что, таким образом, методов борьбы с коронавирусом в дальнейшем не так много - "надо или дождаться появления эффективной вакцины, или это означает, что мы будем жить с коронавирусом и дальше".

Малышев порекомендовал продолжать носить маски, а насчет эффективности перчаток сказал, что на жаре в них "мягко говоря некомфортно", кроме того, люди "всегда стремятся куда-нибудь запустить палец", вне зависимости от того, есть ли на них перчатки или нет.

Инфекционист также предупредил, что с проведением более широких исследований зарегистрированной вакцины от коронавируса могут быть выявлены новые побочные действия, которые пока не выявили на первой и второй фазе испытаний.

Малышев отметил, что для проверки действия вакцины "специально заражать никто (никого) не будет, все проходит в естественных условиях". "В прошлом выдающиеся ученые проводили опыты. Сейчас такого категорически нет, не разрешается, как не разрешается пробовать вакцину на себе", - сказал он.

По словам ученого, в настоящее время продолжается все еще первая волна, а подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидается "всегда в конце осени - начале зимы, потом прерывается на время каникул, потом опять подъем начинается".

"Видим, что сейчас грипп начинает подниматься (заболеваемость), возможно, раньше будет подъем других респираторных. Есть общие эпидемиологические особенности, думаю, наряду с подъемом общих респираторных инфекций будет и подъем коронавируса", - сказал Малышев.

Он также ответил на вопрос о якобы попытках российских хакеров украсть вакцину у США и Англии: "Никаких секретов нет. Все давным-давно известно. Известно как делается, сколько времени все делается".