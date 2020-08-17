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ТЭК 17.08.2020 14:59

Нефтяные цены перешли к умеренному снижению, Brent - $44,69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник начали умеренно снижаться после роста ранее в ходе торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 в понедельник составляет $44,69 за баррель, что на $0,11 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,04 (0,1%), до $41,97 за баррель.

Обеспокоенность инвесторов из-за распространения коронавируса растет, отмечает Trading Economics. Число инфицированных СOVID-19 в мире с начала пандемии по состоянию на 08:00 мск понедельника достигло 21 млн 672 тыс. 186 человек, увеличившись за сутки на 212 тыс. 487, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 775 тыс. 244 против 771 тыс. 063 по состоянию на утро воскресенья.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

"Как ожидается, встреча ОПЕК+ на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле", - отмечают аналитики OCBC.

Тем временем США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на 15 августа, сообщает Bloomberg. Однако, как отмечает S&P Global Platts, эта новость не повлияла на настроения трейдеров, которые ожидают, что Китай в краткосрочной перспективе планирует продолжить импортировать большие объемы нефти из США.

"Рост импорта нефти из США в Китай является самым очевидным подтверждением торговой сделки", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Между тем число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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