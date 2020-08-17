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СНГ 17.08.2020 15:13

Лукашенко опровергает мнение, что в Белоруссии власть пала: власть никогда не падет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опровергает мнение, что власть в стране "пала".

"Они (противники действующей в Белоруссии власти - ИФ) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете", - сказал Лукашенко, посещая Минский завод колесных тягачей в понедельник.

"А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - продолжил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЛАСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]