Лукашенко опровергает мнение, что в Белоруссии власть пала: власть никогда не падет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опровергает мнение, что власть в стране "пала".

"Они (противники действующей в Белоруссии власти - ИФ) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете", - сказал Лукашенко, посещая Минский завод колесных тягачей в понедельник.

"А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - продолжил он.