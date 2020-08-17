Правительство Латвии направит 150 тыс. евро на поддержку гражданского общества в Белоруссии - премьер

Латвия окажет поддержку в укреплении гражданского общества в Белоруссии, приветствует желание белорусского народа жить в демократической стране, заявил латвийский премьер Кришьянис Кариньш в понедельник после внеочередного заседания правительства.
"Прежде всего, правительство Латвии выражает поддержку желанию белорусского народа жить в независимой и демократической стране. Во-вторых, правительство решило поддержать белорусское гражданское общество, выделив 150 тысяч евро на его укрепление", - сообщает агентство BNS со ссылкой на премьер-министра Латвии.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что во вторник представители МИД встретятся с представителями неправительственных организаций, связанных с Белоруссией. В ходе встречи будут обсуждаться направления возможных проектов, для реализации которых планируется выделить финансирование.
"Одно из направлений - это оказание юридической помощи лицам, которые в различном статусе проходят по уголовным процессам, а также поддержка СМИ. Но это пока открытый вопрос", - сказал латвийский дипломат.
В Белоруссии после президентских выборов 9 августа продолжаются протестные акции несогласных с официальными результатами голосования, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил с большим отрывом от других кандидатов.
Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и манифестантами. Было задержано около 7 тыс. человек. С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.
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