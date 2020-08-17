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Дальнее зарубежье 17.08.2020 18:13

Трамп считает своим главным соперником на выборах не Байдена, а СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что основную борьбу в преддверии ноябрьских выборов он ведет не столько со своим соперником от демократов Джо Байденом, сколько со СМИ.

"Мой самый серьезный соперник - это не Байден, а нечестная пресса", - сказал он в интервью Fox News.

Трамп отметил, что ежедневно должен противостоять поддерживающим Байдена американским СМИ. "Каждый день они бросают в меня "бомбы". Это делают нечестные журналисты", - заявил президент, добавив, что пока хорошо справляется.

По его словам, при этом "Байден даже не выходит из своего подвала, а они (СМИ) все равно активно пишут о нем".

"Он (Байден - ИФ) даже не отвечает на вопросы журналистов", - добавил Трамп. Он напомнил, что сам почти ежедневно отвечает негативно относящимся к нему журналистам.

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Тэги: США, ТРАМП, СОПЕРНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]