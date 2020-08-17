США ограничивают доступ Huawei к американским технологиям - госдеп

США ограничивают доступ китайской технологической компании Huawei к американским технологиям, говорится в заявлении главы госдепа Майка Помпео, распространенном в понедельник.

"Сегодня мы нанесли прямой удар по Huawei и Коммунистической партии Китая (КПК), еще сильнее ограничив возможности Huawei в приобретении американских технологий", - говорится в заявлении главы ведомства Майка Помпео, размещенном в твиттере.

Он отметил, что США таким образом снизили возможности Huawei "ставить под угрозу целостность мировых сетей и личные данные американцев". "Мы не потерпим попыток КПК поставить под угрозу конфиденциальность наших граждан, интеллектуальную собственность нашего бизнеса или целостность сетей следующего поколения во всем мире", - отмечается в заявлении Помпео.

Госдеп также сообщил, что министерство торговли внесло 38 лиц, аффилированных с Huawei, в свой список иностранцев, которым запрещено получать определенные конфиденциальные технологии США.