Продажи жилья в Великобритании достигли максимума за 10 лет на фоне отмены налога

Активность на британском рынке недвижимости выросла в прошлом месяце на фоне скачка продаж до максимума более чем за десятилетие в связи с налоговыми льготами, согласно данным риэлтерского портала Rightmove.
Общее количество ежемесячных согласованных продаж недвижимости в Великобритании в июле увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, общая стоимость превысила 37 млрд фунтов стерлингов ($48 млрд).
Это максимальное значение более чем за 10 лет, с тех пор, как Rightmove стал отслеживать данные.
Цены выросли максимальными темпами в годовом выражении с периода после референдума о вопросе выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.
Существенное влияние на активность после ее падения в связи с локдауном, введенным из-за пандемии коронавируса, оказывает временная отмена гербового сбора, или налога, взимаемого при приобретении недвижимости. Таким образом, рынок текущим летом не столкнулся с привычным ослаблением активности.
Rightmove также отмечает изменения в покупательских предпочтениях с начала пандемии. Перспектива долгосрочного режима удаленной работы и возобновление тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом привели к росту спроса на недвижимость за пределами городов.
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