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Дальнее зарубежье 17.08.2020 19:04

Продажи жилья в Великобритании достигли максимума за 10 лет на фоне отмены налога

Активность на британском рынке недвижимости выросла в прошлом месяце на фоне скачка продаж до максимума более чем за десятилетие в связи с налоговыми льготами, согласно данным риэлтерского портала Rightmove.

Общее количество ежемесячных согласованных продаж недвижимости в Великобритании в июле увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, общая стоимость превысила 37 млрд фунтов стерлингов ($48 млрд).

Это максимальное значение более чем за 10 лет, с тех пор, как Rightmove стал отслеживать данные.

Цены выросли максимальными темпами в годовом выражении с периода после референдума о вопросе выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.

Существенное влияние на активность после ее падения в связи с локдауном, введенным из-за пандемии коронавируса, оказывает временная отмена гербового сбора, или налога, взимаемого при приобретении недвижимости. Таким образом, рынок текущим летом не столкнулся с привычным ослаблением активности.

Rightmove также отмечает изменения в покупательских предпочтениях с начала пандемии. Перспектива долгосрочного режима удаленной работы и возобновление тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом привели к росту спроса на недвижимость за пределами городов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]