Коалиция сил Запада в Сирии отрицает нанесение воздушного удара по правительственным силам

Возглавляемая США международная антиигиловская коалиция опровергла сообщения об обстреле с воздуха блокпоста правительственных сил на северо-востоке Сирии.
"Коалиция не наносила удары с воздуха", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник.
По словам представителя коалиции, патруль военнослужащих коалиции и Сирийских демократических сил (СДС) осуществлял в районе населенного пункта Телль-Захаба рутинное патрулирование по выявлению боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).
На пути патруля оказался блокпост проправительственных сил, которые разрешили военным коалиции следовать дальше, однако патруль был обстрелян неизвестными близ блокпоста, отметил представитель коалиции.
По его словам, патруль открыл ответный огонь в целях самообороны. Никто из военных коалиции не пострадал. Патруль вернулся на базу, проводится расследование инцидента, говорится в заявлении.
Между тем ранее в понедельник, сирийское информационное агентство САНА сообщило, что самолет ВВС США из проамериканской коалиции нанес удар по блокпосту близ Телль-Захаба к юго-востоку от города Эль-Камышлы после того, как сирийские военные отказались пропустить американский патруль . В результате один сирийский военнослужащий погиб и двое получили ранения
Возглавляемая США международная антиигиловская коалиция действует в ряде районов на северо-востоке Сирии вместе с оппозиционной СДС, костяк которых составляют курдские ополченцы.
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