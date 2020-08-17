Ривлин пригласил наследного принца ОАЭ посетить Израиль

Президент Израиля Реувен Ривлин позвал в Израиль наследного принца ОАЭ Мухаммеда бин Зайда аль-Нахайяна, сообщает в понедельник "Едиот ахронот".
"От лица народа Израиля и лично, я пользуюсь возможностью пригласить ваше высочество посетить Израиль и Иерусалим, быть нашим уважаемым гостем", - заявил Ривлин в письме на арабском языке, направленном в ОАЭ.
"Я надеюсь, что соглашение между нашими странами поможет построить и укрепить доверие между нами и между людьми в регионе, принесет экономические преимущества и региональную стабильность", - добавил Ривлин в твиттере.
Президент Израиля выразил надежду на то, что и остальные арабские страны последуют за ОАЭ.
"Я не сомневаюсь, что в будущем поколения будут прославлять путь, который вы избрали, храбрых и мудрых лидеров, которые возобновили диалог о мире, доверии, диалог между людьми и религиями, сотрудничество, многообещающее будущее", - подчеркнул он.
Ранее в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к запуску прямых рейсов в ОАЭ в рамках договоренностей.
"Мы сейчас работаем над запуском прямых рейсов между Тель-Авивом, Дубаем и Абу-Даби через Саудовскую Аравию", - сказал он журналистам. Нетаньяху добавил, что время перелета не будет превышать три часа.
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