США отвергли российское предложение о саммите по Ирану - Ульянов

Соединенные Штаты отвергли инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении саммита "пятерки" СБ ООН с участием ФРГ и Ирана, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"США отвергли предложение президента Путина провести онлайн саммит для снижения напряженности в Персидском заливе", - написал Ульянов в "Твиттере".
Он отметил, что таким образом существует "два конкурирующих подхода к решению проблем региона".
"Российский, который направлен на диалог и коллективную безопасность, и - американский, основанный на максимальном давлении и односторонней политике", - заявил Ульянов.
14 августа Путин предложил созвать онлайн-саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
"Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей Федеративной Республики Германия и Исламской Республики Иран. Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", - говорилось в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля в пятницу.
"Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействия формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона", - подчеркнул президент.
По словам Путина, альтернативой проведения саммита станет "дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта".
"Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты", - заявил президент.
16 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы до выборов в его стране проводить предложенный РФ онлайн-саммит по Ирану.
"Наверное, мне не хотелось бы участвовать. Думаю, нужно подождать до выборов", - сказал он на пресс-конференции.
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