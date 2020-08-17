Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0156 RUR   0.0233 GBR   2.2254 TRY   0.2307

Цена на нефть

14.08   $/bbl WTI 42.01 -0.23 Brent 44.80 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.08.2020 20:29

США отвергли российское предложение о саммите по Ирану - Ульянов

Соединенные Штаты отвергли инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении саммита "пятерки" СБ ООН с участием ФРГ и Ирана, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США отвергли предложение президента Путина провести онлайн саммит для снижения напряженности в Персидском заливе", - написал Ульянов в "Твиттере".

Он отметил, что таким образом существует "два конкурирующих подхода к решению проблем региона".

"Российский, который направлен на диалог и коллективную безопасность, и - американский, основанный на максимальном давлении и односторонней политике", - заявил Ульянов.

14 августа Путин предложил созвать онлайн-саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

"Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей Федеративной Республики Германия и Исламской Республики Иран. Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", - говорилось в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля в пятницу.

"Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействия формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона", - подчеркнул президент.

По словам Путина, альтернативой проведения саммита станет "дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта".

"Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты", - заявил президент.

16 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы до выборов в его стране проводить предложенный РФ онлайн-саммит по Ирану.

"Наверное, мне не хотелось бы участвовать. Думаю, нужно подождать до выборов", - сказал он на пресс-конференции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Китай, Иран и Россия мечтают увидеть Байдена в Белом доме - Трамп Трамп считает, что Пекин подкупил некоторые американские СМИ США хотят улучшать отношения с Россией, но не любой ценой - Помпео Помпео на встрече с главой МИД Чехии уделил особое внимание противостоянию РФ и КНР - госдеп Россия и США обсудят стратстабильность 16-18 августа в Вене - Рябков Госдеп США представил доклад о российской пропагандистской экосистеме

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]