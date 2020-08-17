Президент Грузии надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что белорусский народ сможет самостоятельно и демократично решить свое будущее.

"Надеемся, что проходящий в Белоруссии процесс завершится таким образом, что не навредит демократическому и европейскому развитию Белоруссии. Мы не признаем никакого насилия. Верим, что Белоруссия и ее народ смогут демократически решить свое будущее", - говорится в заявлении Зурабишвили, распространенном в понедельник.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Вечером в четверг председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний участников несанкционированных акций.