Президент Мексики заявил о готовности вакцинироваться российской вакциной от COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в понедельник выразил желание первым получить вакцину от COVID-19 российской разработки.
"Я стал бы первым, кому позволили бы вакцинироваться, поскольку для меня это много значит", - сказал он.
По словам мексиканского руководителя, "переговоры с Россией о приобретении вакцины продолжаются".
"Основное, что нужно принимать во внимание - это здоровье народа, и здесь не место идеологии", - отметил он.
Президент Мексики добавил, что готов вести переговоры о приобретении первой вакцины от COVID-19 как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте приветствовал усилия России в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 и заявил о желании принять участие в ее испытаниях.
"Я скажу президенту Владимиру Путину о большом доверии к исследованиям по борьбе с COVID-19. Я верю, что разработанная вакцина действительно хорошо послужит человечеству", - сказал он в эфире телевидения.
"Я мог бы стать первым, на ком можно было бы провести эксперимент", - добавил Дутерте.
В канцелярии главы филиппинского государства сообщили о готовности страны работать вместе с Россией над испытаниями и производством вакцины.
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