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Дальнее зарубежье 17.08.2020 19:12

Президент Мексики заявил о готовности вакцинироваться российской вакциной от COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в понедельник выразил желание первым получить вакцину от COVID-19 российской разработки.

"Я стал бы первым, кому позволили бы вакцинироваться, поскольку для меня это много значит", - сказал он.

По словам мексиканского руководителя, "переговоры с Россией о приобретении вакцины продолжаются".

"Основное, что нужно принимать во внимание - это здоровье народа, и здесь не место идеологии", - отметил он.

Президент Мексики добавил, что готов вести переговоры о приобретении первой вакцины от COVID-19 как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте приветствовал усилия России в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 и заявил о желании принять участие в ее испытаниях.

"Я скажу президенту Владимиру Путину о большом доверии к исследованиям по борьбе с COVID-19. Я верю, что разработанная вакцина действительно хорошо послужит человечеству", - сказал он в эфире телевидения.

"Я мог бы стать первым, на ком можно было бы провести эксперимент", - добавил Дутерте.

В канцелярии главы филиппинского государства сообщили о готовности страны работать вместе с Россией над испытаниями и производством вакцины.

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Тэги: МЕКСИКА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]