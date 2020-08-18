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Туризм 18.08.2020 00:33

Индонезия пока не откроется для иностранных туристов

Индонезия не откроется для иностранных туристов, пока не будет протестирована действенная вакцина от коронавируса, сообщает агентство Kyodo.

"По заявлению властей Индонезии, страна останется закрытой для иностранных туристов до момента изобретения действенной вакцины от коронавируса и формирования иммунитета. В Индонезии проводятся испытания такой вакцины, сейчас они на заключительной, третьей стадии", - говорится в сообщении.

Индонезийскую вакцину разработала государственная компания PT Bio Farma, занимающаяся производством лекарств. Клинические испытания проводятся совместно с китайской компанией Sinovac Biotech. Их продолжительность - 6,5 месяцев, по завершении сразу же начнется производство препарата.

"Открытие Индонезии для иностранных туристов - безусловно, позитивный момент. Но мы должны сделать это в правильное время. Нельзя, чтобы наши усилия по сдерживанию второй волны COVID-19 были подорваны из-за открытия границ, и появились новые очаги инфекции", - цитирует агентство руководителя национальной группы по восстановлению от коронавируса Эрика Тохира.

Он подчеркнул, что восстановление международного туризма должно идти рука об руку с возникновением иммунитета у населения, а это может произойти и в 2021 году.

По состоянию на 17 августа в Индонезии зарегистрировано 141 тыс. случаев COVID-19, ежедневный прирост - около двух тысяч. Вылечились почти 95 тыс. человек, скончались свыше 6 тысяч.

Сейчас Индонезия постепенно восстанавливает внутренний туризм. Также достигнуты соглашения о создании "безопасных коридоров" для деловых путешественников с Южной Кореей и ОАЭ.

Из-за отсутствия иностранных туристов Индонезия несет убытки в $4 млрд.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ТУРИЗМ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]