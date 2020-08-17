Ryanair сократит число рейсов на 20% из-за нового роста заболеваемости COVID-19 в Европе

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократит количество рейсов на 20% в сентябре и октябре в связи с существенным ослаблением объемов бронирований из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в Европе.
В компании отмечают, что сокращения коснутся преимущественно рейсов в страны, где отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, включая Францию, Испанию и Швецию.
"Уровни заблаговременного бронирования заметно ослабли за последние 10 дней в связи с неопределенностью, связанной с недавними случаями заболеваемости COVID-19 в некоторых странах ЕС", - говорится в сообщении Ryanair.
Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в европейских странах усугубляет кризис, в котором находится авиационная отрасль, поскольку вводимые в регионе ограничения разрушают надежды на увеличение туристической активности в конце лета, пишет газета Financial Times.
Акции Ryanair теряют в цене 4,5% на торгах в понедельник. Их стоимость снизилась более чем на 7% с прошлого четверга, когда стало известно о введении новых карантинных мер властями Франции и Нидерландов.
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