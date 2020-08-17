Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0156 RUR   0.0233 GBR   2.2254 TRY   0.2307

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 17.08.2020 23:02

Ryanair сократит число рейсов на 20% из-за нового роста заболеваемости COVID-19 в Европе

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократит количество рейсов на 20% в сентябре и октябре в связи с существенным ослаблением объемов бронирований из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в Европе.

В компании отмечают, что сокращения коснутся преимущественно рейсов в страны, где отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, включая Францию, Испанию и Швецию.

"Уровни заблаговременного бронирования заметно ослабли за последние 10 дней в связи с неопределенностью, связанной с недавними случаями заболеваемости COVID-19 в некоторых странах ЕС", - говорится в сообщении Ryanair.

Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в европейских странах усугубляет кризис, в котором находится авиационная отрасль, поскольку вводимые в регионе ограничения разрушают надежды на увеличение туристической активности в конце лета, пишет газета Financial Times.

Акции Ryanair теряют в цене 4,5% на торгах в понедельник. Их стоимость снизилась более чем на 7% с прошлого четверга, когда стало известно о введении новых карантинных мер властями Франции и Нидерландов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРЛАНДИЯ, RYANAIR, РЕЙСЫ, СОКРАЩЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]